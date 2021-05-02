ملياري دينار لمشاريع صيانة الطرق ضمن حدود العاصمة اربيل

اعلنت مدیرية صیانة‌ الطرق في اربیل العاصمة ، اليوم الاحد ، عن تخصيص ملياري دينار لـ 9 مشاريع متعلقة بصيانة الطرق ضمن حدود أربيل العاصمة .

عماد محمد مدير صیانة‌ الطرق في اربیل ، قال لـ(باسنيوز) ان “ملياري دينار ضمن 28 مليار من موازنة التنمية المخصصة لمحافظة أربيل العاصمة ، وجّهت لتنفيذ 9 مشاريع متعلقة بصيانة الطرق ضمن حدود المحافظة تشمل صيانة طرق في مركز أربيل وضواحيها من نواحي واقضية ” .

موضحاً ” تم اعداد كشوفات للعديد من المشاريع ولم يتبق الا البدء بتنفيذها” ، مضيفاً ان ” العديد من الطرق الداخلية والخارجية ونظراً للضغوط الكبيرة التي عليها تحتاج سنوياً الى صيانة واصلاحات”.

مردفاً ، ان ” مجلس وزراء وافقت على تنفيذ المشاريع وتخصيص المبالغ المطلوبة لها ولم يتبق سوى إجراءات إدارية للشروع بالتنفيذ حيث تنصب الجهود على اكمال مشاريع الصيانة قبل موسم الامطار المقبل”.

ومنذ تولي التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني ، وضعت نصب عينها إرساء بنية تحتية واقتصادية متينة في إقليم كوردستان ، ويعتبر تطوير الطرق والمواصلات في الإقليم ، من المهام الرئيسية للتشكيلة الوزارية ونفذت في هذا الاطار العديد من مشاريع الطرق والجسور الاستراتيجية .