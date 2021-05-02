مايو 02, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

146 مرشحا من إقليم كوردستان يخوضون غمار الإنتخابات

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فى :أخبار عــامة
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146 مرشحا من إقليم كوردستان يخوضون غمار الإنتخابات

يستعد 146 مرشحا في إقليم كوردستان للتنافس على 46 مقعدا نيابيا في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها العراق خلال تشرين الأول المقبل.

وقالت المفوضية خلال مؤتمر صحفي في اربيل، ان انتخابات هذه المرة ستكون على شكل دوائر انتخابية وتم تقسيم الاقليم الى 12 دائرة، 4 في اربيل و5 في السليمانية و3 في دهوك.

واضافت، ان 53 شخصا رشحوا انفسهم للانتخابات في اربيل و28 في دهوك و65 في السليمانية.

وتحصل اربيل على 16 مقعدا والسليمانية على 18 مقعدا ودهوك على 12 مقعدا، ومن مجموع هذه المقاعد سيكون هناك مقعدين للمكون المسيحي.

ومن المقرر ان تجرى انتخابات البرلمان العراقي يوم 10/10/2021.

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