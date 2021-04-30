إقليم كوردستان يقرر فتح أبواب المدارس بعد عيد الفطر ويحظر التنقل بين محافظاته

قررت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان فتح أبواب المدارس أمام الطلاب بعد عطلة عيد الفطر، فضلاً عن فرض حظر شامل على حركة التنقل بين مناطق ومدن محافظات إقليم كوردستان خلال أيام العيد.

وقالت اللجنة في بيان صادر عن وزارة داخلية إقليم كوردستان، اليوم الجمعة (30 نيسان 2021)، أن أبواب المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية ستفتح بعد عيد الفطر، وبعد تقييم الوضع الصحي ومدى تأثير فيروس كورونا.

كما أشار إلى حظر حركة التنقل في المحافظات كافة أربيل، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة، والإدارات المستقلة رابرين، وكرميان والوحدات الإدارية كافة من الساعة 12:00 في الليلة الأخيرة لشهر رمضان ولغاية الساعة 12:00 من ليلة اليوم الثالث من عيد الفطر.

وشدد البيان على حظر السفر إلى الهند للمواطنين العراقيين، وحظر السفر من الهند للأجانب الذين زاروها بعد تاريخ 20 من شهر نيسان الجاري، مع إخضاع العراقيين العائدين من ذلك البلد للعزل الصحي في المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان.

وشملت قرارات اللجنة حظر تقديم الأركيلة في النوادي، والكافيتريات، والمطاعم، والأماكن الترفيهية والملاعب، وفي حال عد إلتزام الأماكن المذكورة سيتم إغلاقها لمدة أسبوع مع فرض غرامة مالية على أصحابها مقدارها خمسة ملايين دينار .

وستجتمع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بعد شهر رمضان بهدف إصدار مجموعة من القرارات الوقائية، وتنظيم وإغلاق عدة أماكن عامة ولا سيما فيما يتعلق بفتح أبواب المدارس، ومواصلة العملية التعليمية والتربوية.

وبحسب البيان ستدخل هذه القرارات حيز التنفيذ في تاريخ 1 – 5 – 2021 في الساعة الثامنة مساء، مع نشرها في جريدة وقائع كوردستان.