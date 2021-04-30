مقتل جنديين من الجيش التركي في كوردستان وأنقرة تعتزم انشاء قاعدة عسكرية بالإقليم

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل اثنين من جنود الجيش التركي، في عملية “مخلب البرق” التي اطلقتها مؤخراً ضد حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أن أحد الجنديين أُصيب بجروح بالغة، جراء تعرضه لهجوم بواسطة قذيفة مضادة للدروع في 28 أبريل/نيسان، نقل على إثرها إلى المستشفى، ليفارق الحياة متأثرا بجراحه.

وأشار البيان إلى أنّ الجندي الثاني تعرض لجروح أثناء عملية إنزال من مروحية، توفي على إثرها متأثرا بجراحه في المستشفى.

وأطلقت تركيا عمليتي مخلب “البرق” و”الصاعقة، في 23 أبريل/نيسان الجاري بشكل متزامن ضد عناصر حزب العمال الكوردستاني في مناطق “متينا” و”أفشين-باسيان”، في إقليم كوردستان العراق.

من جانبه أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الجمعة، عن إنشاء قاعدة عسكرية تركية في منطقة ميتينا في الإقليم، مشيرًا إلى أهمية المنطقة بالنسبة لبلاده.

وقال الوزير الذي قدم أيضًا معلومات حول العمليات الأخيرة ضد حزب العمال الكوردستاني إن “العمليات في شمال العراق (اقليم كوردستان) ستستمر. منطقة ميتينا مكان مهم، كما هو الحال في سوريا، سنقيم قاعدة هنا وسنسيطر على المنطقة، فهذه المنطقة هي خط العبور إلى جبال قنديل وسوف نبقي هذا الخط تحت السيطرة”،.

وكان مسؤول رفيع بالحكومة التركية، كشف قبل نحو عام أن الجيش التركي يستعد لإنشاء 3 قواعد عسكرية جديدة في منطقتي سينات وهفتنين، في إقليم كوردستان.

وشنت القوات التركية هجوما بريا وجويا على شمال العراق لملاحقة مسلحين أكراد، في عملية عسكرية جديدة أطلق عليها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان “عملية مخلب البرق”.

وتأتي العملية العسكرية بعد فشل العملية الأخيرة في فبراير / شباط الماضي، ومقتل 12 جنديا تركيا وتوجيه اللوم للجيش التركي وإردوغان لسوء التخطيط والتنفيذ.