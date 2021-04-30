زيادة سريعة في اعداد المرشحين للانتخابات العراقية قبل يوم من انتهاء موعد التسجيل

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، تسجيل زيادة سريعة في اعداد المرشحين للانتخابات التشريعية المبكرة، وذلك قبل يوم من انتهاء موعد التسجيل.

وغداً الأول من مايو/ أيار هو الموعد النهائي لتسجيل المرشحين لخوض الانتخابات المبكرة المنتظر إجراؤها في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي في بيان إنه تم تسجيل 1116 مرشحاً حتى يوم الأربعاء، بزيادة بلغت 269 متنافساً في الانتخابات خلال أقل من أسبوع.

وسبق للمفوضية أن اعلنت الأحد الماضي ، أن عدد المرشحين وصل إلى 847 مرشحاً.

ونقل البيان عن غلاي ، قولها أن سجلات المرشحين ستغلق في الأول من مايو/ايار المقبل (غداً)، وقالت “لا يمكن بأي حال من الأحوال تمديد التسجيل، لالتزام المفوضية بجدول عملياتي”.

ومن المفترض أن تستغل المفوضية الأشهر الخمسة المتبقية قبل الانتخابات ، لإكمال جميع الإجراءات الفنية التي تتطلبها العملية الانتخابية.