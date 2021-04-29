عضو ببرلمان كردستان يكشف سبب تأخير تنفيذ اتفاق الموازنة بين بغداد وأربيل

كشف عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان، جهاد حسن، اليوم الخميس (29 نيسان 2021)، سبب تأخير تنفيذ اتفاق الموازنة بين حكومتي بغداد وأربيل، فيما نفى وجود خلاف بين حكومة الإقليم والشركات النفطية العاملة في كردستان حول موضوع تسليم النفط إلى بغداد.

وقال حسن في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن “موضوع تأخير تنفيذ اتفاق الموازنة بين بغداد وأربيل، لا علاقة له بالشركات النفطية ومعارضتها لتسليم النفط إطلاقاً”.

وأضاف، أن “الموضوع ينحصر بوجود بعض الإشكاليات الفنية التي ستحسمها زيارة وفد حكومة إقليم كردستان، الذي يضم مجموعة وزراء وسيزور بغداد خلال الأيام المقبلة، لتنفيذ اتفاق الموازنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان”.

وكانت وسائل إعلام محلية، قد تحدثت عن وجود خلافات بين حكومة الإقليم والشركات النفطية العاملة في كردستان بخصوص تسليم نفط الإقليم إلى بغداد.