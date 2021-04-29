حملة تطعيم للوقاية من كورونا في دار المسنين بالعاصمة أربيل

بدأت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الخميس ، حملة تطعيم للوقاية من فيروس كورونا في دار المسنين بالعاصمة أربيل.

مدير عام الشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوسف جاوشين ، قال في مؤتمر صحفي عقده على هامش الحملة، إن 40 مسناً في الدار سيتلقون الجرعة الأولى من لقاح “استرازينيكا”، لافتاً الى إنه بعد مضي 12 أسبوعا سيتقلون الجرعة الثانية من اللقاح .

وأوضح جاوشين ، أن 6 من المسنين المقيمين في الدار أُصيبوا سابقاً بالفيروس ، لكننا تمكنا من تدارك الوضع والسيطرة عليه.

مدير عام الشؤون الاجتماعية في وزارة العمل ، أكد أن المسنين احدى الفئات الاكثر عرضة للاصابة بفيروس كورونا، ولهذا حاولنا منذ بداية ظهور الفيروس وقايتهم من الاصابة.