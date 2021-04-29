العراق يعتزم استيراد الغاز من سوريا

أعلن وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار، عن تفاهم مشترك لاستيراد الغاز من سوريا، في حين أكد وزير النفط والثروات المعدنية السوري بسام طعمة وجود رؤى مستقبلية للتعاون بين البلدين.

وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار قال في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السوري بسام طعمة أن “ملف الغاز تصدر مناقشات الاجتماع المشترك مع الوفد السوري برئاسة وزير النفط والثروات المعدنية السوري بسام طعمة”.

عبد الجبار أضاف أن “هناك تفاهما مشتركا مع الجانب السوري لتوريد الغاز السوري الى العراق”، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.

وبحسب بيانات البنك الدولي فإن العراق يحرق ما يزيد على 17 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، ليحتل المرتبة الثانية بعد روسيا.

وكان ويم زويغننبرغ، الباحث في منظمة السلام الهولندية (PAX) والمساهم في موقع الصحافة الاستقصائية “بيلنغكات”، قد أفاد سابقاً بأن البصرة وحدها تحرق غازاً أكثر من السعودية والصين والهند وكندا، لأنها موطن حقل الرميلة النفطي -ثالث أكبر حقل نفطي في العالم.

في عام 2009، قدرت شركة شل النفطية العملاقة الغاز الضائع بما يمكنه أن ينتج 3500 ميغاوات في اليوم، أي ما يقرب من 70% من إنتاج العراق اليومي من الكهرباء.

بدوره، أكد وزير النفط والثروات المعدنية السوري بسام طعمة خلال المؤتمر ان “هناك رؤى مستقبلية للتعاون بين العراق وسوريا”.

يذكر أن الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي في سوريا يبلغ نحو 8.5 تريليون قدم مكعب.

وفي شهر أيار عام 2018 افتتحت الحكومة السورية مشروع الغاز شمال دمشق في منطقتي قارة والبريج بخبرات وكفاءات وطنية بطاقة إنتاجية تبلغ مليون متر مكعب يوميا وبتكلفة وصلت في مرحلتها الأولى إلى 9 مليارات ليرة سورية.