بيان من رئيس حكومة إقليم كوردستان حول موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المحكمة الجنائية المختصة بجرائم داعش

أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 28 نيسان (أبريل) 2021، بياناً حول موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المحكمة الجنائية المختصة بجرائم داعش في الإقليم.

وفيما يلي نص البيان:

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون المحكمة الجنائية المختصة بجرائم داعش في إقليم كوردستان للتحقيق مع إرهابيي داعش ومقاضاتهم على ما اقترفوه من جرائم حرب ومجازر وجرائم ضد الإنسانية.

وبعد أن يصادق برلمان كوردستان عليه، سيرسم القانون إطاراً قانونياً لمحاكمة إرهابيي داعش من خلال تشكيل محكمة وطنية في إقليم كوردستان وبمساعدة فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) في مجال جمع الأدلة.

ومن دون أدنى شك، فإن الأمر لن يشفي الجروح الغائرة لضحايا داعش، ولا سيما الأخوات والإخوة الإيزيديين وباقي الضحايا، غير أنه سيكون خطوة للقصاص من المجرمين وإحقاق العدالة بحقهم.

إن حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي يتحملون مسؤولية محاسبة إرهابيي داعش على جرائمهم ضد شعب كوردستان والشعب العراقي والإنسانية عامة، وإننا إذ نحاول اليوم أن ننجز هذه المهمة المشتركة من أجل تضحيات العراق والعالم، فإن الأمر، بالطبع، يتطلب الكثير من العمل، لكنه سيُنجز في نهاية المطاف.

إننا سنواصل التعاون وجمع المعلومات وتبادلها مع فريق (يونيتاد)، كما أدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم النظام القضائي في إقليم كوردستان، وخصوصاً في مجال التدريب واستكمال الاستعدادات لبدء الجلسة الأولى للمحاكمة العلنية. إن هذا القانون يحث الأسرة الدولية على المساعدة في جمع الأموال والمساعدات لذوي الضحايا عبر صندوق خاص لتضميد جراحاتهم.

ولا يسعني هنا إلا أن أدعو برلمان كوردستان إلى إدراج مشروع هذا القانون في جدول أعماله للتصويت عليه في أقرب وقت ممكن.

لقد نجح إقليم كوردستان في محاربة تنظيم داعش وهزمه على الأرض، وسنستمر في خوض هذه المعركة بجميع أشكالها لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

وختاماً، أتوجه بخالص الشكر إلى المستشار الخاص لفريق التحقيق الأممي (يونيتاد) السيد كريم أسد أحمد خان وأعضاء فريقه لدورهم المهم في النهوض بهذه القضية عبر جهودهم المضنية ومساعداتهم الفنية وتعاونهم الوثيق مع المؤسسات القضائية في إقليم كوردستان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

28 نيسان (أبريل) 2021