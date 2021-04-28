أبريل 28, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

برلمان كوردستان يصادق على قانون إدارة وحماية الآثار

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فى :أخبار عــامة
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برلمان كوردستان يصادق على قانون إدارة وحماية الآثار

صادق برلمان إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، على قانون إدارة وحماية الآثار في الإقليم.

وقال رئيس لجنة البلدية والتراث في البرلمان لقمان وردي في مؤتمر صحفي، إنه “بعد اعداد مقترحات قوانين الماء وبعدها الاثار، وبعد مناقشات مستفيضة من قبل أعضاء برلمان كردستان تمت المصادقة بـ74 صوتا على قانون إدارة وحماية الاثار”.

واكد وردي على “أهمية هذا القانون”، مشيرا الى أنه “سيعطي مساحة واسعة للجهات ذات العلاقة في كيفية التعامل مع الاثار لان كوردستان لديه العديد من المناطق الاثرية”.

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