الرئيس بارزاني يعزي ذوي ضحايا حريق بغداد

وجه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد، رسالة تعزية الى ذوي ضحايا الحريق الذي اندلع فجر اليوم في مستشفى “أبن الخطيب” في العاصمة بغداد.

وقال الرئيس بارزاني في رسالته “آلمنا كثيرا خبر الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في مستشفى ابن الخطيب، والذي للاسف اسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين”.

وتابع “اوجه تعازي الحارة لذوي الضحايا وعائلاتهم، ونشاطرهم أحزانهم، كما أتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين”.

ولقي 23 شخصا على الأقلّ مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح جراء الحريق الذي اندلع فجر الأحد في وحدة للعناية المركّزة الخاصة بمرضى كورونا في مستشفى ابن الخطيب.

وفي وقت سابق اكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن حكومة إقليم كوردستان مستعدة لتقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة، ولا سيما في مجال الصحة، واستقبال المصابين أو أي مساعدة أخرى تخفف من المعاناة.