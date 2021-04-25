الكاظمي يقرر سحب يد 3 مسؤولين من بينهم وزير الصحة ويصدر جملة قرارات

على خلفية فاجعة مستشفى ابن الخطيب

قرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، سحب يد ثلاثة مسؤولين كبار بينهم وزير الصحة والبيئة حسن التميمي على خلفية حادثة الحريق الذي اندلع في مستشفى “أبن الخطيب”.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان اليوم الاحد (25 نيسان 2021)، ان “الكاظمي قرر خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء المخصصة لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب مايلي:

اولا/

1- اجراء تحقيق برئاسة السيد وزير الداخلية، وعضوية كل من السادة

أ- وزير التخطيط

ب- وزير العدل

ج- رئيس هيئة النزاهة.

د- رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي

ه- ممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب

2- التحقيق في حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم.

3- تسحب يد السيد وزير الصحة واحالته الى التحقيق.

4 تسحب يد السيد محافظ بغداد واحالته الى التحقيق.

5- تسحب يد السيد مدير عام دائرة صحة الرصافة واحالته الى التحقيق.

6- ينجز التحقيق اعلاه خلال خمسة ايام، ويقدم التقرير امام مجلس الوزراء، ويمكن الاستعانة بخبراء في مجال الداخلية والصحة”.