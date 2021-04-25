الطعون لن تؤخره .. المالية الاتحادية تعلن بدء تنفيذ موازنة 2021

أعلنت وزارة المالية الاتحادية ، اليوم الاحد ، عن انجاز تعليمات تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 ، داعية كافة وحدات انفاق الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة الحضور الى وزارة المالية لغرض استلام تعليمات التنفيذ.

بيان للوزارة ، طالعته (باسنيوز)، انه ” نظراً للتشريع ونشر قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١ الموازنة العامة الاتحادية للدولة لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠٢١ في جريدة الوقائع العراقية الرسمية ذي العدد ٤٦٢٥ في ١٢ نيسان ٢٠٢١، ندعو كافة وحدات انفاق الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة الحضور الى وزارة المالية / دائرة الموازنة يوم الاثنين الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠٢١ لغرض استلام تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠٢١ و تعليمات تنفيذ الموازنة التخطيطية للقطاع العام والهيئات والشركات الممولة ذاتياً”.

البيان اضاف ” تم الانتهاء من تعليمات الموازنة الاتحادية لعام 2021 بعد اجراء التدقيق النهائي من قبل وزارتي المالية والتخطيط”.

مؤكدة ، ان “الطعون في الموازنة لن يؤخر بتنفيذها”.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، قد أعرب عن أمله في أن تكون مصادقة مجلس النواب على قانون الموازنة بداية جيدة لإيجاد حل جذري للقضايا العالقة الأخرى بين أربيل وبغداد على أساس الدستور، معلناً التزام إقليم كوردستان ببنود قانون الموازنة ، داعياً الحكومة الاتحادية الى الإيفاء بالتزاماتها للإقليم وفق القانون.