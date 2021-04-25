إسرائيل تعزي العراق بضحايا ابن الخطيب

أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن تعازيها للعراقيين، في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب المخصص لعلاج مرضى فيروس «كورونا» في العاصمة بغداد.

ونشرت الخارجية عبر صفحة «إسرائيل تتكلم بالعربية» تغريدة جاء فيها «نعزي العراقيين في مصابهم إثر اندلاع حريق في مستشفى ابن الخطيب في بغداد تسبب في إصابة ووفاة العشرات».

وأضافت الوزارة في تغريدتها «الصبر والسلوان لعائلات الضحايا والشفاء العاجل للمرضى». وذيلت وزارة الخارجية الإسرائيلية التغريدة بصورة للعلم الإسرائيلي وإلى جواره العلم العراقي.

وأسفر الحريق الذي اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب، إثر انفجار اسطوانات الأوكسجين داخل ردهة الإنعاش، عن مصرع 55 شخصا.

وعلى إثر الحادث، أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتحقيق الفوري في أسباب وقوعه مع المعنيين في الوزارة.