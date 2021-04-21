ستيفن هيكي يؤكد إصرار بلاده ودول التحالف على حماية إقليم كوردستان من التهديدات الإرهابية

بحث الرئيس مسعود بارزاني، مع السفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيكي، الهجمات التي استهدفت مؤخراً إقليم كوردستان والعملية السياسية والانتخابات المقبلة في العراق، في الوقت نفسه أكد هيكي إصرار بلاده ودول التحالف ضد الإرهاب على حماية الإقليم من “التهديدات الارهابية”.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء (21 نيسان 2021)، في صلاح الدين، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، الذي أدان خلال اللقاء الهجمات التي استهدفت إقليم كوردستان ومطار أربيل الدولي.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للرئيس، مسعود بارزاني، أكد هيكي إصرار بلاده ودول التحالف ضد الإرهاب على حماية الإقليم من التهديدات الإرهابية، مشيراً إلى أنهم يعتبرون “الأمن والإستقرار في الإقليم عاملاً رئيسياً لضمان الأمن والإستقرار في العراق والمنطقة”.

كما تناول اللقاء التباحث حول العملية السياسية في العراق والعلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد، وكذلك التحديات التي تواجه الانتخابات المقبلة في العراق .

وفي جانب آخر من اللقاء تم تسليط الضوء عملية الاصلاح في وزراة البيشمركة وتوحيد قوات البيشمركة، وفي هذا الصدد جدد السفير البريطاني لدى العراق “دعم ومساعدة بلاده لإنجاح عملية الإصلاح والتفعيل الأكثر لقوات بيشمركة كوردستان”، بحسب البيان.