مسرور بارزاني: إقليم كوردستان مستعد لاستقبال المستثمرين اليابانيين

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء 20 نيسان (أبريل) 2021، الرئيس الجديد لمكتب اليابان القنصلي في أربيل نيكيهيرو أراكاوا.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة الرئيس الجديد للمكتب القنصلي الياباني على تسنمه منصبه، وأعرب عن أمله بنجاحه في مهامه، وبما يسهم في تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان واليابان في شتى المجالات.

وجرى في الاجتماع، الذي حضره مدير مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) كي توياما، تسليط الضوء على أعمال ومشاريع الوكالة في إقليم كوردستان وسبل تعزيز التنسيق المشترك.

هذا ووجّه رئيس الحكومة شكره إلى اليابان على كل ما تقدمه من مساعدات، ولا سيما من خلال وكالة جايكا التي تقدم خدمات إنسانية إلى إقليم كوردستان منذ مدة طويلة، مجدداً في الوقت نفسه استعداد إقليم كوردستان لاستقبال المستثمرين اليابانيين.