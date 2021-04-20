مسرور بارزاني: إقليم كوردستان ملتزم بتنفيذ قانون الموازنة مقابل إيفاء بغداد بمستحقاته المالية

مشيراً الى عد ارسال الحكومة الاتحادية لأي رواتب منذ عشرة أشهر

اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 20 أبريل / نيسان ، مع قناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي في الإقليم.

وناقش الاجتماع الوضع في إقليم كوردستان والعلاقة مع الحكومة الاتحادية ، فضلاً عن بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والاتحاد الأوروبي.

وإزاء العلاقة مع الحكومة الاتحادية، أكد رئيس الحكومة التزام إقليم كوردستان بتنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية، داعياً الحكومة الاتحادية إلى الإيفاء بالتزاماتها تجاه إقليم كوردستان، مبيناً أنها لم ترسل أي رواتب إلى الإقليم لعشرة أشهر.

وأعرب رئيس الحكومة عن أمله في أن تكون مصادقة مجلس النواب على قانون الموازنة بداية جيدة لإيجاد حل جذري للقضايا العالقة الأخرى على أساس الدستور، وخاصة تنفيذ المادة 140 وتطبيع الأوضاع في المناطق الكوردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم، وقال إن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على أمن العراق واستقراره.

وسلط رئيس الحكومة الضوء على إصلاحات الحكومة الرامية إلى إعادة تنظيم مصادر الدخل وتنوعها، وخفض المصاريف غير الضرورية، وترسيخ الشفافية والحد من هدر الثروة العامة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن حكومة إقليم كوردستان ستوفر جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب والمحليين لتطوير الاستثمار في المجالات كافة.

وفي ختام الاجتماع، أجاب رئيس الحكومة على أسئلة ومداخلات قناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي العاملين في إقليم كوردستان.