استثمار دهوك: استمرار العمل في اكبر مشروع للصناعات الغذائية على مستوى العراق وإقليم كوردستان

يوفر آلاف فرص العمل ويدعم الإنتاج الزراعي المحلي

كشف مدير عام الاستثمار في محافظة دهوك ، اليوم الثلاثاء ، عن تنفيذ اكبر مشروع في مجال الصناعات الغذائية في المحافظة برأسمال اكثر من 70 مليار دينار .

كوردو احسان قال لـ(باسنيوز) ان ” المشروع قيد التنفيذ على مساحة نحو 950 دونم وبرأسمال أكثر من 70 مليار دينار ، ومن المنتظر الانتهاء منه بالكامل خلال 10 سنوات” . لافتاً الى ان “المشروع هو الأكبر من نوعه على مستوى إقليم كوردستان والعراق” .

مردفاً ، ان “المشروع سيوفر آلاف فرص العمل في محافظة دهوك ، كما سيساهم في زيادة تسويق المنتجات المحلية لمزارعي المحافظة حيث سيتم استلام محاصيلهم الزراعية ، كما وسيحرك السوق المحلية الى حد كبير ويشكل دعماً للإنتاج المحلي ولمزارعي المحافظة” .

مدير عام الاستثمار في محافظة دهوك ، تابع بالقول ان “العمل جاري في المشروع ودخل مرحلة إيصال شبكة المياه والكهرباء له وسيكتمل العمل في المشروع بالكامل خلال 10 سنوات” .