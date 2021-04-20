صحة إقليم كوردستان: نعمل على عقد لشراء 100 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان أنها تتوقع أن تتلقى اليوم الثلاثاء (20 نيسان 2021) الجواب النهائي من شركة أسترازينيكا حول عقد لشراء 100 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا.

وصرح رئيس لجنة شراء اللقاحات في وزارة الصحة بإقليم كوردستان، آرام رستم، لشبكة رووداو الإعلامية: “نحن بانتظار الجواب النهائي من شركة أسترازينيكا لشراء 100 ألف جرعة من اللقاح، لنعرف كيف ومتى يصل اللقاح إلى إقليم كوردستان، ونتوقع تلقي الإجابة اليوم”.

في ثاني أيام شهر آذار المنصرم، وصلت الشحنة الأولى من لقاح سينوفارم من الصين إلى إقليم كوردستان، وبعد ذلك وصلت شحنة من لقاح أسترازينيكا البريطاني.

وأوضح رستم في معرض تصريحه لرووداو أن حكومة إقليم كوردستان تقدمت بطلبات شراء لقاح إلى ثلاث شركات منتجة للقاح هي فايزر وأسترازينيكا وسينوفارم.

منذ مطلع آذار 2020 وحتى يوم أمس (19 نيسان 2021) بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في محافظات إقليم كوردستان الأربع (أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة) 140573 مصاباً، شفي منهم 118168 شخصاً بينما توفي 3890 مصاباً نتيجة مضاعفات الإصابة بالفيروس.

وأضاف رئيس لجنة شراء اللقاحات في وزارة الصحة بإقليم كوردستان يقول: “تتعامل شركة فايزر مع الدول فقط، ولا تتعامل مع الأقاليم ضمن حدود الدول، ولهذا لا يمكن لإقليم كوردستان شراء اللقاح من هذه الشركة، لكننا عقدنا سلسلة اجتماعات مع شركة أسترازينيكا ونحن بانتظار الجواب منها، وقد توجهنا أيضاً بطلب إلى الصين لشراء لقاح سينوفارم”.

وحول شراء اللقاح المضاد لكورونا، قال رستم إنه إضافة إلى حصول إقليم كوردستان على حصته من اللقاح من بغداد، فإنه كان ينوي شراء 2.4 مليون جرعة إضافية من اللقاحات، لكنه خفض سقف هذه الكمية إلى 100 ألف جرعة في الوقت الحالي وذلك بسبب “الشائعات” التي تحوم حول اللقاحات والتي كان لها “دور سلبي في تثبيط المواطنين عن تلقي اللقاح”.