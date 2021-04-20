أبريل 20, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

المالية تعلن نسبة استقطاع رواتب الموظفين

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فى :أخبار عــامة
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المالية تعلن نسبة استقطاع رواتب الموظفين

اعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن موعد صرف رواتب الموظفين لشهر نيسان الحالي، مؤكدة ان آلية التوزيع ستكون كما كانت في الشهر الماضي.

وقالت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان خلال بيان: ان رواتب الموظفين لشهر نيسان الحالي ستوزع اعتبارا من يوم الاحد 25/4/2021.

واضاف البيان: ان آلية التوزيع ستكون كما كانت في الشهر الماضي باستقطاع نسبته 21% للموظفين و50% للدرجات الخاصة.

هذا وتقوم وزارة المالية بتوزيع رواتب الموظفين وفقا لنظام الاستقطاع، وتكون وزارة الصحة في كل شهر أول وزارة تستلم رواتب موظفيها.

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