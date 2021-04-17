يلدز يكشف طبيعة الرد التركي على هجوم ‘بعشيقة’

أكد السفير التر كي لدى بغداد فاتح يلدز، السبت، ان رد بلاده على استهداف المعسكر التركي في “بعشيقة” سيكون عبر الحكومة العراقية.

وقال السفير خلال مؤتمر صحفي عقده يلدز مع محافظ نينوى (17 نيسان 2021)، ان ” الرد على مثل هذه الهجمات سيكون من خلال المركز ومثل هذه الهجمات لن تنفع احدا وردنا على هذه العمليات سيكون بالعمل على تقديم الدعم للعراق والموصل”، مؤكدا انه “بما يخص اتفاقية سنجار فان الامر مهم بالنسبة لتركيا وهي تدعم هذه الاتفاقية وتدعم تطبيقها ايضا”.

واضاف “نحن قلنا منذ البداية إننا مهتمون بهذه الاتفاقية وانا اتحدث بهذا الأمر بعيدا عن موضوع حزب العمال الكوردستاني إنما يجب تطبيقها من اجل عودة سكان سنجار الاصلاء لديارهم”.

واشار الى انه “بعد أن نرى نتيجة الاتفاقية وتطبيقها على أرض الواقع سنكون داعمين للاستثمار في سنجار كما ندعم الاستثمار في مدينة الموصل”، مبينا “اما في هذه الظروف لا يستطيع سكان سنجار العودة في ظل الأوضاع الحالية ونحن نعلم بهذا الأمر جيدا”.

وأوضح يلدز “سنبقى داعمين للاتفاقية حتى يتم إخراج كل القوى التي ليست من أبناء المنطقة وعلى رأسهم الـPKK”، “نحن نتابع التطورات في نينوى وفي المركز”.

من جهته قال محافظ نينوى نجم الجبوري، إن “الاتفاقية الخاصة بسنجار ماضية بخطى جيدة، وتم تعزيز القوات الموجودة، ونأمل مع انطلاق الموازنة أن يتم تشكيل لواء من الشرطة من أبناء المنطقة، مبينا أن “هذه قضية مفصلية من أجل تتولى الشرطة ملف الأمن في المدن بالكامل أما بقية القطعات من الجيش والحشد ستخرج خارج المدن”.

ولفت الجبوري إلى أنه “على أعتاب هذه النقطة سيتم تشكيل ادارة جديدة لقضاء سنجار، واعتقد ان هذه الاجراءات ستنعكس على تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بشكل كامل، وتهيئة الارضية لعودة النازحين مع اطلاق الخدمات في القضاء”، مؤكدا أن هذا أحد بنود الاتفاقية”.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 13 من شهر نيسان الجاري في بيان لها عن مقتل جندي تركي في هجوم صاروخي استهدف قاعدة بعشيقة العسكرية حيث يتواجد جنود اتراك شمالي العراق.