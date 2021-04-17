مفوضية الانتخابات : دعوة 75 دولة ومنظمة لمراقبة الانتخابات المبكرة

أعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ، عن توجيه دعوات إلى 75 دولة ومنظمة لمراقبة الانتخابات المبكرة، المزمع إجرائها في البلاد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقالت جمانة غلاي : “بالتنسيق مع وزارة الخارجية، تم توجيه 75 دعوة لسفارات عربية وأجنبية ومنظمات دولية لمراقبة العملية الانتخابية”.

مضيفة ، أن “ممثلي عدد من السفارات العاملة في العراق يقومون بتنظيم زيارات إلى مفوضية الانتخابات”.

وفي مارس/آذار الجاري ، أعلنت المفوضية، تسجيل 30 تحالفا، تضم 250 حزباً، للمشاركة بالانتخابات المبكرة في 10 أكتوبر/تشرين الاول المقبل.

ويحق لـ25 مليونا و139 ألفا و375 ناخبا عراقيا المشاركة في الانتخابات النيابية المبكرة في البلاد.

والانتخابات هي مطلب رئيسي للحراك الشعبي الذي قاد احتجاجات واسعة في البلاد منذ أكتوبر/تشرين الاول 2019، ونجح في إقالة رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي نهاية العام نفسه.

وبحسب النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، فإن الأجواء ما تزال غير مناسبة لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، لافتاً الى أن الحكومة لم تحقق شيئاً تجاه السلاح المنفلت والمال السياسي ومنع أو الحد من استخدامهما.

وأوضح الدهلكي لـ (باسنيوز)، أن «أصحاب السلاح المنفلت قد يقودون العراق بعد إجراء الانتخابات وفقاً للمعطيات الحالية ، حيث أن عمليات التزوير في عام ٢٠١٨ لم تجرى من قبل المواطن البسيط ، بل من قبل كتل وأحزاب سياسية لديها أجنحة مسلحة، وقد استطاعت التزوير من جهة والضغط على المواطنين للتصويت لشخصيات محددة من جهة أخرى».