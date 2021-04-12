الرئيس بارزاني وتولر يبحثان الحوار الإستراتيجي بين واشنطن وبغداد

استقبل الرئيس مسعود بارزاني الاثنين السفير الأمريكي لدى العراق ماثو تولر والوفد المرافق له، وفق ما أفاد بيان لمكتبه.

وجرى في اللقاء، الذي حضره القنصل الأمريكي لدى أربيل روب وولر، بحث الوضع السياسي في العراق وآخر المستجدات حول العملية السياسية العراقية.

كذلك تم التأكيد على أن إقرار قانون الموازنة العامة العراقية خطوة إيجابية، كما تم تبادل الآراء إزاء الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق ودور الأطراف في تحقيقه.

وتم خلال اللقاء، تسليط الضوء على مخاطر وتهديدات الإرهاب في العراق وسوريا، فضلاً عن مناقشة العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان.