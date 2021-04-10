رئيسا الجمهورية وإقليم كوردستان يؤكدان أهمية تنفيذ بنود الموازنة

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، أهمية تطبيق بنود الموازنة المالية الاتحادية.

جاء ذلك في لقاء بين الجانبين في قصر السلام ببغداد، وفق بيان صادر عن الرئاسة العراقية.

وجرى، خلال اللقاء، مناقشة مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة، وتم التأكيد على ضرورة التلاقي والحوار بين كل الأطراف من أجل دعم الاستقرار وضمان أمن المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية، وفق البيان.

كما أكد اللقاء أهمية تنفيذ بنود الموازنة بما يضمن تأمين احتياجات المواطنين، وأن إقرارها خطوة جيدة نحو حلحلة كل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وفقاً للدستور وبما يحفظ حقوق جميع المواطنين، وأبعادها عن الخلافات السياسية.

وأفاد البيان بأن اللقاء تناول أيضا الانتخابات النيابية المقبلة، حيث تم التأكيد على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لإجرائها بما يضمن نزاهتها وعدالتها وتعكس إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بعيدا عن التزوير، والانطلاق نحو تجاوز المصاعب وإرساء الأمن والاستقرار.

في الأثناء، أفاد بيان صادر عن رئاسة الإقليم، بأن صالح وبارزاني ناقشا الاوضاع السياسية العراقية، وآخر التطورات السياسية، واجراء الانتخابات المبكرة لمجلس النواب العراقي.

وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا على “ضرورة تأمين الارضية لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن الارادة الحقيقية للناخبين من اجل اجتياز الازمات والخلافات الحالية وضمان الاستقرار والامان في المستقبل”.

كما تطرقا إلى اهمية الى تمرير مشروع الموازنة العراقية العامة لسنة 2021 وتثبيت حصة الاقليم فيها، والتأكيد على ان الموازنة يجب ان تساهم في توفير الرفاهية للمواطنين وحل مشكلات المعيشة والرواتب، لافتا الى ان يكون هذا منطلقا لحوارات بناءة لحل جميع المشكلات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم على اساس الدستور.

ولفت البيان الى انه في محور اخر من الاجتماع، تباحث الجانبان بشأن آخر التطورات والمتغيرات في المنطقة بصورة عامة، وبهذا الصدد تم التأكيد على توحيد القوى والقدرات وتقريب وجهات نظر القوى والاطراف المختلفة بهدف اجتياز التهديدات والمخاطر.