مسرور بارزاني ينعى رحيل الشاعر الكوردي الكبير أحمد دلزار

عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني السبت بوفاة الشاعر الكوردي الكبير أحمد دلزار عن عمر ناهز 101 أعوام.

وقال مسرور بارزاني في برقية تعزية “بأسف بالغ، تلقينا نبأ وفاة الشاعر الوطني والمناضل الكوردي الأستاذ أحمد دلزار”، مشيراً إلى أن الراحل قدم الكثير للأدب والثقافة الكوردية.

وتابع “وإذ أتقدم بخالص التعازي إلى عائلة الفقيد وأشاركهم أحزانهم، فإني أسأل الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان”.

وتوفي أحمد دلزار في وقت سابق من اليوم بأربيل ليترك إرثاً كبيراً من النتاج الأدبي في الثقافة والشعر. والى جانب الكوردية لغته الأم، كتب الراحل نتاجاته باللغة العربية.