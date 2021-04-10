وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض مع بغداد سيجتمع برئاسة برلمان كوردستان ولجنتين نيابيتين

افاد المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان ، اليوم السبت ، ان وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض مع بغداد سيحضرون في برلمان كوردستان ، لمناقشة الوضع المالي للاقليم واتفاق أربيل بغداد بعد تمرير موازنة 2021 الاتحادية.

بيشوا هورامي ، قال انه بناءً على توصية من رئيس الوزراء مسرور بارزاني سيحضر وفد حكومة الاقليم المفاوض مع بغداد الى البرلمان هذا الأسبوع للاجتماع مع هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل النيابية وكل من لجنتي المالية والثروات الطبيعية .

هورامي ، أوضح بالقول ان الاجتماع سيناقش الوضع المالي واتفاق أربيل بغداد وحصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية بعد تمريرها .