وزير صحة كوردستان : اجتماع لـ”لجنة كورونا” غدا ‏.. قرارات جديدة لمكافحة تفشي الوباء

أكد وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، إن اللجنة العليا لمكافحة كورونا ستعقد يوم غد الاحد، اجتماعاً لبحث توصيات وزارة الصحة واصدار قرارات جديدة لمكافحة تفشي الوباء.

وقال الدكتور سامان برزنجي لـ (باسنيوز): ” من المقرر ان تعقد اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، في الساعة 2:30 من بعد ظهر يوم غد الاحد، اجتماعاً لبحث توصيات وزارة الصحة واصدار قرارات جديدة لمكافحة تفشي الوباء، خصوصا بعد ارتفاع اعداد المصابين خلال الايام القليلة الماضية”.

واوضح برزنجي، “لا اعرف ما هي القرارات الجديدة لحين عقد اجتماع يوم غد”.

واشار وزير الصحة، “ان التقرير الذي قدمناه للجنة اكد على ضرورة عدم تأثير الاجراءات التي يتم اتخاذها على معيشة المواطنين واعمالهم”.

وكانت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، قد اعلنت اليوم السبت، تسجيل (11) وفاة و(612) إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.