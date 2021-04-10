نيجيرفان بارزاني يجتمع بالكاظمي في بغداد

عقد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، اجتماعاً مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة الاتحادية بغداد.

ووصل رئيس إقليم كوردستان في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئاسات العراقية الثلاث وقادة أطراف سياسية عراقية.

وأعلنت رئاسة إقليم كوردستان، أن الكاظمي استقبل نيجيرفان بارزاني في مبنى رئاسة الوزراء في بغداد.

وإلى جانب الكاظمي، من المقرر أن يجتمع رئيس الإقليم بكل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس القضاء الأعلى والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والقيادات وكبار المسؤولين السياسيين في البلد.

وبحسب بيان الرئاسة، سيناقش بارزاني مع القيادات والأطراف السياسية العراقية، أحدث المستجدات والأوضاع في العراق وعلاقات أربيل – بغداد وأوضاع المنطقة وسبل العمل المشترك والتنسيق متعدد الأوجه في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

وتأتي زيارة رئيس الإقليم إلى العاصمة الاتحادية، بعد اجتماعه بالقوى والأطراف السياسية وممثلي المكونات في إقليم كوردستان، في العاصمة أربيل، يوم الخميس.

كما تأتي بعد تمرير البرلمان العراقي للموازنة الاتحادية للعام 2021، بعد اتفاق بين أربيل وبغداد بصددها.

وكان رئيس إقليم كوردستان قد نوه خلال زيارته الأخيرة إلى باريس، إلى أنه سيزور العاصمة العراقية بغداد قريباً للقاء الرئاسات الثلاث وقادة الأطراف السياسية.