ضمن جولة إقليمية .. وزيرة الخارجية الإسبانية تزور أربيل

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، أن وزيرة الخارجية أرانتشا غونزاليس ستزورإقليم كوردستان في إطار زيارة رسمية إلى العراق، ضمن جولة تستهلها بدولة الكويت هذا الأسبوع.

وقالت الخارجية الإسبانية في بيان، إن غونزاليس ستزور أربيل يوم الثلاثاء المقبل، وستعقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في إقليم كوردستان.

وذكرت أن الوزيرة الإسبانية ستلتقي أيضاً ممثلي المجتمع المدني وعمال الإغاثة الإسبان الذين يعملون في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مشاريع التعاون والدعم الإنساني لتبادل الآراء حول الوضع الإنساني والتحديات التي تواجه المنطقة.

وقبل أن تتوجه إلى أربيل، ستعقد غونزاليس يوم الاثنين المقبل لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية، ستناقش خلالها سبل «تعزيز الحوار السياسي مع الحكومة العراقية والعلاقات الثنائية إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية التي لم تتطور بعد إلى أقصى إمكاناتها»، وفق البيان.

وأضاف البيان، أن غونزاليس ستجتمع في بغداد مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وكذلك مع نظيرها فؤاد حسين ومع مسؤولي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق فيما ستزور أيضا القاعدة العسكرية الأمريكية (يونيون 3) للاجتماع مع القوات العسكرية الإسبانية المنتشرة هناك.

وستزور غونزاليس الكويت يومي 10 و11 من الشهر الجاري، وسيتم خلال الرحلة التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية بينها تعزيز الحوار السياسي وتعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم التعاون العلمي.