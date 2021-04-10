القضاء يطلب رفع الحصانة عن نائب بقضية فساد (وثيقة)

دعا مجلس القضاء الاعلى، السبت، رئاسة البرلمان الى رفع الحصانة عن النائب كريم عفتان على خلفية تورطه بتهم فساد خاصة بعقود الكهرباء.

وبحسب وثيقة صادرة عن المجلس اليوم السبت فانه “بسبب وجود فساد مالي واداري ورشاوى من خلال توقيع عقود وزارة الكهرباء الخاصة بإحالة مشروع محطة الانبار الغازية وما ترتب على ذلك من قلة الطاقة المجهزة وهدر المال العام قررت المحكمة استدعاء عضو مجلس النواب كريم عفتان”.

واضافت الوثيقة، “بعد ان استكملت المحكمة اجراءاتها طلبت مفاتحتكم للنظر في رفع الحصانة عن المشكو منه اعلاه استنادا لأحكام المادة (63 /ثانيا/ب) من دستور جمهورية العراق”.