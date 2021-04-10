التجارة: حصتان ستوزعان خلال شهر رمضان.. وتحدد الموعد

قال وزير التجارة علاء الجبوري، السبت، ان الحصة الرمضانية ستوزع خلال الأيام المقبلة، مبينا ان هذا الشهر سيشهد توزيع حصة اضافية بتوجيه من رئاسة الوزراء.

وقال الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم السبت (10 نيسان 2021)، إن”الوزارة استلمت مبالغ مالية لتوزيع الحصة الرمضانية، التي شارفنا على انتهاء 80% منها، وستوزع خلال الأسبوع الجاري”.

وأضاف أن “هنالك توجيهاً في رئاسة الوزراء على توزيع حصة أخرى إضافية، لذلك ستوزع حصتان في شهر رمضان”.

وأشار إلى أن “ارتفاع أسعار النفط وانعكاسه على السياسات المالية للدولة وإعداد الموازنة لسنة 2021 التي عملت على زيادة التخصيص المالي سينعكسان بشكل إيجابي على توزيع المفردات التموينية “.

وأوضح أن “الوزارة تعاقدت على مادة السكر، وستكون خلال أيام قليلة في المخازن، أما في ما يخص مادة الزيت فكان لدينا اجتماع مع لجنة التعاقدات في الوزارة بهذا الصدد”.

وذكر أن “مادة الرز المحلي ستوزع ضمن مفردات البطاقة التموينية، ولدينا تعاقدات لتوفير الرز، والأمور تسير بشكل جيد”. وبين أن “هنالك اهتماماً من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومجلس النواب بملف التموينية، وما يمس أمن المواطن الغذائي”، مؤكداً أن “الحكومة جادة على استقرار هذا الملف في الأيام المقبلة”.