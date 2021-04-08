محافظ اربيل يوجه نداء للمواطنين ويؤكد: نسعى لتخفيف الإجراءات خلال شهر رمضان

دعا محافظ اربيل اوميد خوشناو سكان المحافظة الى التقيد بحظر التجوال الذي سيسري بدءا من ليلة اليوم، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الجهات المعنية ستسعى لتخفيف الاجراءات خلال شهر رمضان.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، ان قرارات اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس ولغاية أربعة ايام.

واعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان يوم امس الاربعاء، حظرا جزئيا للتجوال بدءا من الساعة الثامنة مساء لغاية الساعة السادسة صباحا اعتبارا من اليوم الخميس الثامن من نيسان لغاية الثاني عشر من الشهر نفسه.

وجاء القرار بعدما شهد الاقليم ارتفاعا كبيرا في اصابات ووفيات فيروس كورونا خلال الايام الاخيرة.

واضاف خوشناو “دعونا مرارا المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الوقائية ولكن للاسف لم يتم الالتزام الكافي لذا فقد أجبرنا على تشديد الاجراءات وفرض الحظر الجزئي”.

وقال محافظ اربيل “ستغلق كافة الأماكن بدءا من الساعة 8 ليلا، نتمنى من كافة المواطنين الالتزام بالتعليمات”.

واكد خوشناو ان اللجنة العليا ستجتمع في 12 من الشهر الجاري لاتخاذ قرارات جديدة مؤكدا انه في حال انخفضت الاصابات فسيتم تخفيف الاجراءات خلال شهر رمضان”.

وبحسب بيان وزارة الداخلية فإن الحظر يشمل تجوال المركبات والأشخاص في جميع محافظات الإقليم.

وبحسب القرار فإن الحظر لا يشمل مرور سيارات المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية و الوكالات والتحالف والدبلوماسيين ومركبات القوات الامنية والفرق الصحية وشركات النفط وشركات الاتصالات وسيارات الإسعاف والصحفيين الذين لهم واجب رسمي، فيما تبقى الصيدليات المناوبة مفتوحة.

وتبقى حركة التبادل التجاري مفتوحة بين المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم ومع محافظات الوسط والجنوب العراقي، فيما تبقى اجراءات الوقاية السابقة سارية المفعول.