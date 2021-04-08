صحة أربيل توضح بشأن تدهور الحالة الصحية لمواطن تلقى لقاح كورونا

أصدرت مديرية الصحة العامة في أربيل، اليوم الخميس، توضيحاً حول مواطن ظهرت عليه أعراض جانبية، بعد يومين من تلقيه لقاح كورونا، ذكرت فيه أن فريقها لحماية الصحة يقوم بمراقبة الوضع الصحي لذلك المواطن.

وكان رجل دين وإمام مسجد في أربيل يدعى محمد صباح، نشر على صفحته الشخصية لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتحدث فيه عن تدهور صحته، الأربعاء (8 نيسان 2021)، حيث قال انه “عقب ثلاثة أيام من تلقي لقاح كورونا، أشعر منذ ثاني يوم من تلقيَّ للقاح بتدهور وضعي الصحي، وأنا الآن في مستشفى الطوارئ”، مرفقاً منشوره بصورته الشخصية وهو على سرير المرض.

هذا وتلقى 10 أفراد من أقربائه لقاح كورونا، وهو الوحيد الذي ظهرت عليه أعراض المرض.

وفي اعقاب ذلك اصدرت المديرية العامة لصحة أربيل توضيحا يفيد، بأن “المواطن المذكور تلقى لقاح كورونا يوم الاثنين 4 نيسان 2021، وعانى من أوجاع في جسده في اليوم التالي، إلى جانب ارتفاع في درجة حرارته وارتجاف في الأطراف”، مشيرةً إلى أن “تلك الأعراض طبيعية ومن المنتظر أن يعاني منها البعض عقب تلقي اللقاح، وربما تبقى تلك الأعراض بين 24 إلى 48 ساعة”.

واضافت أن “المواطن تلقى جميع العلاجات اللازمة خلال زيارته لمستشفى الطوارئ يوم الأربعاء”، لافتة إلى أن “فريق حماية الصحة اتصل بالمواطن ويقوم بمراقبة وضعه الصحي وهو بحاجة للراحة فقط”.

وكانت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، أعلنت فرض حظر جزئي للتجوال من الثامنة مساءً لغاية السادسة صباحاً ابتداءً من اليوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء (7 نيسان 2021)، إن حظر التجوال يشمل جميع محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة والإدارات من الساعة 8 مساءً إلى الساعة 6 صباحاً .

وتضمنت القرارات الجديدة الصادرة من وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان حظر التجوال على حركة السيارات والمارة في جميع محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة والإدارات المستقلة في رابرين وكرميان من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً .

وتقرر استثناء سيارات المنظمات الدولية والدبلوماسيين وقوات الأمن والفرق الصحية وشركات النفط وشركات الاتصالات وسيارات الإسعاف والصحفيين، من القرار.

كما تقرر بقاء أبواب الصيدليات مفتوحة خلال حظر التجوال، واستمرار الحركة التجارية بين المحافظات في إقليم كوردستان، ومع محافظات العراق.

وتسري هذه القرارات للمدة من 8 نيسان 2021 حتى 12 منه.