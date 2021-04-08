طقس العراق: امطار خلال اليومين المقبلين في هذه المناطق

اعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، الخميس، عن توقعات الطقس لليومين المقبلين في عموم العراق.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الخميس 8 نيسان 2021، ان “الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائم الى غائم جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة تكون رعدية احيانا”، بينما يكون “غائما جزئيا واحيانا غائم في المنطقة الشمالية”.

واضافت ان “طقس اليومين المقبلين في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحو مع بعض الغيوم الى غائم جزئيا”، في حين “يكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئيا مع تساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الجبلية تكون رعدية احيانا”.