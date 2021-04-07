أبريل 08, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

رغبة اندنوسية في توسيع العلاقات مع إقليم كوردستان وخلق فرص استثمارية

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فى :أخبار عــامة
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رغبة اندنوسية في توسيع العلاقات مع إقليم كوردستان وخلق فرص استثمارية

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، اليوم الأربعاء، السفير الاندنوسي لدى العراق ايلمار ايوان لوبيس .

بيان لمكتب الزعيم الكوردي ، طالعته (باسنيوز) قال انه خلال اللقاء الذي حضره ايضاً القنصل الاندنوسي في أربيل زينول ادريس يونس ، عبر السفير الاندنوسي لدى العراق عن اعجابه بطبيعة إقليم كوردستان الخلابة والتطور والاستقرار السائد في الاقليم ، معلناً رغبة بلاده في توسيع علاقاتها مع إقليم كوردستان وخلق فرص استثمارية في الإقليم.

من جانبه ، شكر الرئيس بارزاني الوفد الضيف ، مرحباً بتوسيع العلاقات بين إقليم كوردستان واندنوسيا في مختلف المجالات.

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