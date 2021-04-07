مسرور بارزاني: تمرير الموازنة مكسب لشعبي العراق وإقليم كوردستان .. والعبرة تكمن في التنفيذ

قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الأربعاء ، ان تمرير موازنة 2021 الاتحادية ، مكسب لشعبي إقليم كوردستان والعراق ، مشدداً على ان حكومة الإقليم تأمل في دفع رواتب موظفي الإقليم من دون أي استقطاعات ، مؤكداً استمرار عملية الإصلاحات الحكومية والالتزام بها .

جاء حديث مسرور بارزاني ، خلال مؤتمر صحفي اعقب اجتماعاً برئاسته لمجلس وزراء إقليم كوردستان ، تطرق خلاله الى آخر تطورات العلاقة مع بغداد وتمرير الموازنة الاتحادية ، فضلاً عن الوضع الاقتصادي والسياسي العام في الإقليم ، ومستجدات فيروس كورونا وتداعياته واللقاحات المضادة للفيروس .

بارزاني ، أشار الى ان موضوع الموازنة تم تسيسه ولهذا تأخر تمريره في البرلمان ، لكن في النهاية تمت المصادقة على الموازنة وتمريرها ، مؤكداً ان الجميع خرج منتصراً في موضوع الموازنة وهو مكسب لشعب العراق بضمنهم شعب إقليم كوردستان ، آملاً ان يفتح تمرير الموازنة والاتفاق بشأنها الباب امام حل كل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد .

مردفاً ، ان الحكمة تكمن في تنفيذ الموازنة ونأمل تنفيذها كما هو ، مشدداً على التزام حكومة الإقليم الكامل بقانون الموازنة منوهاً الى انه في هذا الإطار طلبنا من جميع الوزارات الاستعداد لتنفيذ ماجاء في مشروع الموازنة ، مشيراً الى ان إقليم كوردستان ينتظر من بغداد ارسال مستحقاته للأشهر 1 ،2 ، و3 ، لافتاً الى ان القانون بعد تمريره يجب ان يطبق باثر رجعي ونحن بانتظار ان تفي الحكومة الاتحادية بالتزاماتها تجاه الاقليم .

واشار مسرور بارزاني إلى أن وفد حكومة الإقليم المفاوض على استعداد للتوجه مرة اخرى لزيارة بغداد لبحث آلية تنفيذ الموازنة وان احتاج الامر ان يزور وفد من بغداد إقليم كوردستان ، مردفاً ” نأمل ان يفتح تمرير الموازنة والاتفاق بشأنها الباب امام حل بقية المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد”.

وتابع ، بالقول ان حكومة الإقليم تعمل على تأمين المستحقات المالية لموظفيها لكن يجب ألّا ننسى ان الالتزامات التي وقعت على عاتق اقليم كوردستان ليست قليلة خاصة القروض ، كما ان التزاماتنا في مشروع الموازنة ستزيد من العبء الواقع على كاهل الحكومة ، ولكن الاولوية ستكون لتأمين الرواتب وثم الشروع بتأمين الاحتياجات الأخرى وسنواصل عملية الإصلاح التي بدأنا بها وسنستمر في زيادة دخل الحكومة .

رئيس حكومة إقليم كوردستان ، أردف بالقول انهم لا يريدون ان يتعاملوا مع الحكومة العراقية على مبدأ الشك ، موضحاً “صحيح ان لدينا تجربة مرة ولكن نتمنى ان تلتزم الحكومة الاتحادية بما يقع عليها وان ترسل المستحقات المالية للأشهر الثلاثة المنصرمة وان يقوموا بالمقارنة بين الواردات وما سنحصل عليه”.

ورداً على سؤال بشأن أحدث جولة من الحوار الإستراتيجي الذي من المقرر أن ينطلق بين بغداد وواشنطن، قال رئيس الحكومة إن على الوفد العراقي أن يأخذ بنظر الاعتبار أن إقليم كوردستان له قراره وأنه يرى ضرورة بقاء قوات التحالف الدولي في العراق طالما ما زالت مخاطر الإرهاب قائمة.

وفيما يتعلق باتفاق شنگال (سنجار)، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان ، إنها لم تنفذ لغاية الآن، وألقى باللائمة على أطراف مسلحة غير قانونية تنتشر في المدينة ولم تخرج منها.

وفي موضوع كورونا ، جدد مسرور بارزاني التأكيد على أهمية الالتزام بالارشادات الصحية ، مشدداً على ان أي اجراء من دون التزام المواطنين بالارشادات والإجراءات الوقائية لن يكون مفيداً.

كما أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان على أهمية تنفيذ المادة 140 الدستورية لحل مشكلة المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) ، مشيراً الى ان الحكومة الاتحادية لم تقدم على خطوات في هذا المجال ، وهكذا الحال ايضاً في موضوع مواجهة الإرهاب وتشكيل مراكز تنسيق مشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي مع الجانب العراقي.

واعتبر بارزاني أي تقارب بين بغداد واربيل ، مكسباً للجانبين وانتصاراً للجميع ، كما ان الدستور حدد شكل العلاقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية ، وإذا كان هناك مشكلة فإن ذلك يعود لعدم تنفيذ الدستور كما هو .