وزارة البيشمركة: إجراءات الوقاية من كورونا لم تؤثر على عمليات التدريب

أعلن مسؤول رفيع بوزارة البيشمركة ، اليوم الاحد ، استمرار تنفيذ خطط وبرامج تدريب قوات البيشمركة السنوية ، مؤكداً ان إجراءات الوقاية من كورونا لم تؤثر على العملية وانها تسير بشكلها المعتاد.

اللواء قهرمان شيخ كمال نائب رئيس أركان البيشمركة لشؤون العمليات ، قال ان وزارة البيشمركة لديها خطة سنوية لعمليات التدريب ، مشيراً الى البدء بها واستمرارها وفق الجدول الذي تم وضعه لهذا الغرض .

مضيفاً ، ان إجراءات الوقاية من كورونا المتبعة في إقليم كوردستان لم تؤثر على خطط الوزارة في مجال التدريب وتسير وفق ما هو محدد لها.

موضحاً ، ان عمليات التدريب تجري على يد مدربين وخبراء من قوات البيشمركة دربتهم قوات التحالف الدولي في دورات خاصة خلال السنوات الماضية .