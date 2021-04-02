مسرور بارزاني يتصل بعدد من الزعماء العراقيين: نأمل أن يكون تمرير الموازنة خطوة لحل المشاكل

اتصل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، هاتفياً مع عدد من الزعماء السياسيين والمسؤولين في الحكومة الاتحادية، مثمناً دورهم في تمرير قانون الموازنة، وعبر عن أمله في أن يكون ذلك خطوة لحل كافة المشاكل العالقة.

وأفادت حكومة إقليم كوردستان، في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه بأن مسرور بارزاني، أجرى اليوم الجمعة (2 نيسان 2021) بعض المكالمات الهاتفية المنفصلة مع عدد من الزعماء السياسيين.

ومن بين الذين اتصل بهم رئيس الحكومة اليوم، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ورئيس تحالف الفتح هادي العامري والأمين العام للمشروع العربي خميس الخنجر والأمين العام لحزب الجماهير أحمد الجبوري (أبو مازن).

ووجّه مسرور بارزاني شكره لهؤلاء الزعماء، مثمناً “دور تلك الشخصيات السياسية في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021”.

وأعرب عن أمله في أن يكون تمرير الموازنة خطوة نحو حل جميع المشاكل والخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بموجب الدستور.

وذكر بيان حكومة إقليم كوردستان أن مسرور بارزاني سبق أن أجرى اتصالين هاتفيين، مع كل من رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وشكرهما على دعمهما لتمرير قانون الموازنة الاتحادية والمواد المتعلقة بالاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

والأربعاء (31 آذار 2021)، صوت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 بالمجمل بعد أشهر من الجدل المحموم حول القانون بين الأطراف السياسية.

وارتفعت حصة إقليم كوردستان من الميزانية من 12.67% إلى 13.9%، عقب العديد من الجولات التفاوضية والزيارات المتكررة للوفد الذي ترأسه نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني.

وتعليقاً على تمرير الموازنة، قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في تغريدة على تويتر إن “إقرار البرلمان للموازنة الاتحادية خطوة مهمة إلى الأمام رغم الملاحظات، ودليل على أن العمل التضامني هو ما يحقق التقدم والاستقرار”، مضيفاً أن “نهج الصِدام والأزمات لن يوصلنا إلى نتيجة، لنبدأ بالعمل خدمة لشعبنا”.

بدوره، هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الشعب العراقي، بمناسبة المصادقة على الموازنة الاتحادية 2021، وشكر رئاسة وكتل مجلس النواب، واصفاً محاولات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تقليل الخلافات والتوصل لاتفاق بأنها في محل احترام وشكر.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيانٍ بمناسبة تمرير الموازنة الاتحادية 2021، أمس الخميس (1 نيسان 2021)، إن الأمن والاستقرار لضمان مستقبلٍ أفضلٍ في العراق، بحاجة للتعاون والعمل المشترك، مشيراً إلى أن تمرير الموازنة بداية جيدة تحث لحل المشكلات الأخرى لإقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وتطبيق القانون سيزيد من قوة العملية السياسية والتعايش المشترك وترسيخ حق المواطنة للجميع، وسيفتح باباً للحوارالمثمر لكافة الأطراف، للعمل معاً في سبيل أمن وإعمار وتطوير البلاد.

وبلغت قيمة الموازنة 89,7 مليار دولار، أدنى بنحو 30% من آخر موازنة أقرت عام 2019، في وقت يمر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بأسوأ أزماته الاقتصادية.

وتضاعف معدل الفقر في العراق في العام 2020، حيث بات 40% من السكان البالغ عددهم 40 مليوناً، يعتبرون فقراء وفق البنك الدولي. وخسر الدينار العراقي 25% من قيمته، فيما تصرف الحكومة رواتب موظفيها الذين يشكلون 20% من السكان، بتأخير لأسبوع واثنين أحياناً شهرياً.

وبلغت القيمة الإجمالية للإيرادات في موازنة 2021، التي أقرها البرلمان ليل الأربعاء، نحو 69,9 مليار دولار، احتسبت بناء على تصدير النفط الخام على أساس سعر 45 دولاراً للبرميل، ومعدل تصدير ثلاثة ملايين و250 ألف برميل في اليوم.

إلا أن قيمة برميل النفط في السوق حالياً أعلى بكثير وتبلغ نحو 60 دولاراً.

وبلغت قيمة العجز في الموازنة الحالية 19,8 مليار دولار، مقابل 23,1 مليار في العام 2019، علماً أن العراق لم يقر موازنة 2020 بسبب التوتر السياسي.

يشار إلى أن قيمة العجز في مقترح مشروع قانون الموازنة الذي رفعته الحكومة للبرلمان بلغت 49 مليار دولار. لكن النواب قاموا بسدّ الفارق عبر إلغاء ديون ومستحقات على الدولة مقابل مصادر طاقة من الحساب، لا سيما مستحقات الغاز والطاقة الإيرانية، ودفوعات أخرى للبنى التحتية.

وبلغت قيمة الاستثمارات في الموازنة لعام 2021 نحو 19,6 مليار دولار، مقابل 27,8 مليار في 2019.

ويشكّل الفساد الذي كلّف العراق ما يساوي ضعفي إجمالي ناتجه الداخلي الإجمالي، أي أكثر من 450 مليار دولار، أبرز هموم العراقيين الذين يعانون من نقص في الكهرباء والمستشفيات والمدارس.

وكما ورد في الموازنة، فإن 80% من الايرادات متأتية من النفط، وتضمّ 250 ألف برميل ينتجها إقليم كوردستان، وهو شرط تفرضه الحكومة لدفع رواتب الموظفين.