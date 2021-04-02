مسرور بارزاني: كان للقاضي العريبي دور بارز في محاكمة من تلطخت أياديهم بدماء أبناء شعبنا

عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، بوفاة القاضي العراقي محمد العريبي الذي كان أحد أبرز القضاة الذين ساهموا في الاقتصاص القانوني بحق مقترفي جرائم الأنفال، مشيداً بمكانته القانونية والقضائية المتميزة.

وقال رئيس الحكومة في رسالة التعزية: «تلقينا بأسف بالغ نبأ رحيل القاضي محمد عريبي مجيد الخليفة، وإذ ننعى هذا القاضي الجليل، نستذكر باعتزاز أداءه في محاكمة من تلطخت أياديهم بدماء أبناء شعبنا بجرائم الأنفال وغيرها من الجرائم البشعة بحق العراقيين، والاقتصاص منهم على ما اقترفوه، تاركاَ بذلك بصمة واضحة وأثراً طيباً وذكراً نبيلاً في سعيه لإحقاق العدالة».

وأضاف «وبهذا المصاب الأليم، أتقدم بأحر التعازي والمواساة لعائلة القاضي محمد العريبي، وكذلك إلى المؤسسة القضائية في العراق وإقليم كوردستان، سائلين المولى جلّ في علاه أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه وزملائه وجميع محبيه الصبر والسلوان».