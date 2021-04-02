متأثرة بكورونا.. وفاة طبيبة في دهوك عقب ولادة ابنتها

أنجبت طبيبة أسنان حامل في دهوك، مصابة بفيروس كورونا، ابنتها بعملية جراحية، قبل وفاتها متأثرة بالجائحة، بينما حالة الطفلة مستقرة.

وقال مراسل رووداو في دهوك، نايف رمضان: “في الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة في دهوك، توفيت الطبيبة ألماس محمد حسن، بسبب تأثرها بتداعيات فيروس كورونا”.

الطبيبة ألماس محمد حسن، البالغة من العمر 30 عاماً، هي أخصائية أسنان، وقد أصيبت كورونا لمدة 16 يوماً، علما أنها كانت حامل، وبقيت في المستشفى لمدة خمسة أيام.

وفي الليلة الماضية، وضعت الطبيبة ألماس محمد حسن مولودتها بعملية جراحية، وكانت في حالة صحية مستقرة، علماً أن لديها ابنة أخرى في الثانية من العمر.

ووفقاً للمعلومات كانت صحة ألماس محمد حسن جيدة بعد العملية الجراحية، وكان معدل الأوكسجين لديها أعلى من 90، لكن صحتها تدهورت هذا الصباح وتوفيت.

ووفقاً لذويها، أصيبت ألماس محمد حسن بالفيروس اثر زيارتها لأحد أقاربها، ثم شعرت بتدهور صحتها، وبعد الفحص تبين أنها مصابة بالفيروس، وحتى الليلة الماضية كانت بصحة جيدة، لكنها توفيت هذا الصباح.

وتوفي شخصان آخران اليوم في محافظة دهوك، وكلاهما من موظفي مديرية شؤون الوقاية الصحية، وكان أحدهما موظفاً متقاعداً.

وارتفع عدد المتوفين جراء فيروس كورونا، وقالت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان يوم أمس الخميس إن 10 مرضى بفيروس كورونا توفوا.