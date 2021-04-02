الخزعلي يتوعد بعمليات هجومية.. ويضع شرطا!

‏توعد الامين العام لحركة عصائب “أهل الحق” قيس الخزعلي، بزيادة ما اسماها بـ “عمليات المقاومة” ضد القوات الأميركية في حال عدم مغادرتها العراق، داعيا الى اغلاق قاعدتي (عين الاسد والحرير).

‏وقال الخزعلي في في تصريح صحفي اليوم الجمعة (2 نيسان 2021)، إن “عمليات المقاومة الموجودة حاليا ستستمر وتزداد كما ونوعا ولا مجال لإستمرار القواعد العسكرية الأمريكية لا في قاعدة عين الأسد بالأنبار ولا في قاعدة الحرير في أربيل ولا في أي مكان”.

واضاف ان “قرار ووعد الرجال الذين وعدوا سابقاً في ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ الإحتلال الأمريكي وأخرجوه رغماً عن أنفه ‏إذا لم توافق الولايات المتحدة على غلق القواعد في غرب ووسط وحتى في شمال العراق لأن شمال العراق هو شمال العراق وليس شمال دولة ثانية ولأن الشمال هو الشمال الذي نقاتل من أجله وقاتلنا وضحينا من أجله عندما كان عددهم يزيد عن ١٥٠ ألف جندي مقاتل وكانت قواعدهم ومعسكراتهم منتشرة في كل أرض العراق”.