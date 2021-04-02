وفاة قاضي “محاكمة صدام وأزلامه” محمد العريبي بفيروس كورونا

أكدت مصادر قضائية الجمعة وفاة القاضي العراقي محمد العريبي بسبب تأثره بمضاعفات فيروس كورونا.

وقال أحد المصادر لكوردستان 24، إن القاضي توفي بعدما تدهورت حالته الصحية في وقت سابق من اليوم بسبب إصابته بالفيروس، وهو ما أكدته مصادر أخرى.

وذكرت أيضاً أن القاضي توفي في مستشفى ببغداد.

وقال مصدر طبي لكوردستان 24 إن القاضي الراحل كان يرقد في مدينة الطب قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى مستشفى خاص في حي المنصور ببغداد.

ولد القاضي العريبي في منطقة الكرادة الشرقية ببغداد عام 1969، ودخل كلية القانون جامعة بغداد عام 1987 وتخرج منها عام 1992.

في 3 تشرين الأول أكتوبر عام 1992 مارس مهنة المحاماة وفي عام 14 أيلول سبتمبر عام 1998 دخل المعهد القضائي وتخرج مع الدورة الثالثة والعشرين.

وفي سنة 23 أيلول عام 2000 تعين قاضياً بمرسوم جمهوري.

وفي 1 آب أغسطس عام 2004، عُيِنَ عريبي قاضي تحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا في محاكمة الرئيس الأسبق صدام حسين ونظامه.

وترأس الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في 20 أيلول سبتمبر عام 2006 التي نظرت بقضايا الأنفال وقمع انتفاضة الجنوب وقصف حلبجة بالكيماوي وتصفية الأحزاب الدينية.