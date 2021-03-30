مارس 30, 2021

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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رئيس إقليم كوردستان يجتمع بوزير الخارجية الفرنسي

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فى :أخبار عــامة
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رئيس إقليم كوردستان يجتمع بوزير الخارجية الفرنسي

وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مبنى وزارة الخارجية الفرنسية، في إطار زيارته الحالية إلى باريس.

واستقبل وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، حيث عقد الطرفان اجتماعاً لبحث عدد من الملفات المهمة.

واجتمع بارزاني في وقت سابق اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس.

ووصل نيجيرفان بارزاني إلى باريس مساء أمس الاثنين، في زيارة رسمية تلبية لدعوة ماكرون.

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