مارس 30, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

مسرور بارزاني يعزي ذوي ضحايا شاحنة كرواتيا ويوجه باستقدام جثامينهم

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
20 مشاهدات

مسرور بارزاني يعزي ذوي ضحايا شاحنة كرواتيا ويوجه باستقدام جثامينهم

عزى رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، ذوي ضحايا شاحنة كرواتيا، موجها في الوقت نفسه باستقدام جثامين الضحايا الى الاقليم.

وتوفي قبل نحو اسبوع اربعة لاجئين سوريين واصيب 24 أخرين جراء حادث مروع في كرواتيا حيث خرجت شاحنة كانت تقلهم عن الطريق في الطريق الذي يمتد من بلغراد الى زغرب.

وذكر بيان لمكتب رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء “للاسف ونتيجة لحادث مروري في كرواتيا، توفي اربعة لاجئين من غرب كوردستان واصيب آخرون، نعزي ذوي الضحايا وقد وجهنا باستقدام جثامين الضحايا الى اقليم كوردستان لنقلهم الى غرب كوردستان ليواروا الثرى هناك”.

والضحايا الأربع اثنان منهم من مدينة ديرك وآخر من درباسية والرابع من سري كانية “رأس العين”، فيما يتلقى المصابون العلاج في المستشفى وحالات بعضهم حرجة.

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Aomed Romed.