مسرور بارزاني يعزي ذوي ضحايا شاحنة كرواتيا ويوجه باستقدام جثامينهم

عزى رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، ذوي ضحايا شاحنة كرواتيا، موجها في الوقت نفسه باستقدام جثامين الضحايا الى الاقليم.

وتوفي قبل نحو اسبوع اربعة لاجئين سوريين واصيب 24 أخرين جراء حادث مروع في كرواتيا حيث خرجت شاحنة كانت تقلهم عن الطريق في الطريق الذي يمتد من بلغراد الى زغرب.

وذكر بيان لمكتب رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء “للاسف ونتيجة لحادث مروري في كرواتيا، توفي اربعة لاجئين من غرب كوردستان واصيب آخرون، نعزي ذوي الضحايا وقد وجهنا باستقدام جثامين الضحايا الى اقليم كوردستان لنقلهم الى غرب كوردستان ليواروا الثرى هناك”.

والضحايا الأربع اثنان منهم من مدينة ديرك وآخر من درباسية والرابع من سري كانية “رأس العين”، فيما يتلقى المصابون العلاج في المستشفى وحالات بعضهم حرجة.