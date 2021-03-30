العمليات المشتركة تصدر بيانا بشأن استهداف البيشمركة بالصواريخ

عثرت على 6 منصات

اعلنت خلية الاعلام الأمني، الثلاثاء، ضبط منصات صواريخ استهدفت قوات البيشمركة على الحدود الفاصلة بين اربيل وكركوك.

وقالت الخلية في بيان اليوم (30 آذار 2021)، ان “قوة من فرقة المشاة الثامنة بالجيش العراقي، عثرت على 6 منصات حديدية في منطقة (نبي اوه) أسفل جبل عكاشة في شمال كركوك، استخدمت الليلة الماضية من قبل مجموعة خارجة عن القانون لإطلاق 6 صاروخ نوع (كراد) باتجاه إقليم كوردستان العراق، حيث سقطت في منطقة خالية على الحدود الفاصلة بين اربيل وكركوك ، دون وقوع خسائر”.

واضاف البيان، ان “الأجهزة الأمنية لا زالت تحقق في تفاصيل هذا الحادث للتوصل الى الفاعلين واحالتهم للقضاء، في الوقت الذي شددت فيه قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك من اجراءاتها لمنع تكرار مثل هكذا حادث”.

وامس الاثنين، افاد قائد عسكري باطلاق مجهولين، صواريخ على قوات البيشمركة المتمركزة على حدود محافظتي كركوك وأربي، دون وقوع أية اصابات بشرية.