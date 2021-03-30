الكاظمي عن المطالبات بتخفيض سعر صرف الدولار: ابتعدوا عن المزايدات

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن التحديات مستمرة في البلاد بسبب طبيعة الأوضاع، ما يتطلب جهداً لتجاوزها.

وقال الكاظمي في بيان، عن جلسة مجلس الوزراء إن “التحديات مستمرة في البلد بسبب طبيعة الاوضاع ما يتطلب تكاتف وتعاون الجميع لتجاوزها”.

وبشأن قضية سعر الصرف، دعا رئيس الوزراء الى “الابتعاد عن المزايدات في قضية سعر صرف الدولار فالقرار تم اتخاذه من قبل البنك المركزي وفق رؤية واستراتيجية هادفتين، وبدأنا نلمس النتائج على نمو الاحتياطي النقدي، وعلى تصنيف العراق الائتماني دوليا”.

واوضح الكاظمي أنه “يتطلع الى الاسراع في اقرار قانون الموازنة الاتحادية، وما تحتويه من فقرات تعالج احتياجات الطبقات الاكثر فقرا، وتدعم المشاريع الخدمية ذات المساس بحياة المواطن”.

ووجه رئيس الوزراء العراقي “جميع الوزارات بضرورة العمل بكل جهودها لدعم وزارة التجارة من اجل توزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين وعدم اعطاء فرصة لبعض التجار لاستغلال احتياجات المواطن”.

وتابع، “وجهنا وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني بمراقبة الارتفاع غير المنطقي في الاسعار نتيجة جشع بعض التجار”.