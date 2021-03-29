تصاعد الارقام .. 10 وفيات و839 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تسجيل (10) وفيات و(839) إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

واشارت الوزارة في بيان، الى اجراء 8955 فحصا في عموم محافظات ومناطق الاقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية ، أظهرت تسجيل 839 اصابة جديدة، 217 منها في أربيل العاصمة ، 223 في السليمانية و361 في دهوك و0 في حلبجة و33 في ادارة گرميان، و5 في راپرين.

مؤكداً تماثل 352 حالة للشفاء، 68 منها في اربيل و79 في السليمانية و187 في دهوك، و3 في حلبجة و13 في گرميان و2 في راپرين.

كما اوضحت الوزارة تسجيل 10 حالات وفاة، 2 في اربيل و4 في السليمانية و2 في دهوك و2 في گرميان.

وبلغ اجمالي الإصابات في إقليم كوردستان منذ تفشي الوباء 120319 ، شفي منها 108835، فيما توفي حتى الآن 3653 شخصا.