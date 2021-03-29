الرئيس بارزاني معزياً بوفاة المثقف والصحفي الكوردي كرمي صياد : كفاحه ونضاله نبراس وموضع تقدير

قدّم الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، الاحد ، تعازيه ومواساته بوفاة المثقف والصحفي الوطني الكوردي والمدير السابق للقسم الكوردي في اذاعة يريفان في أرمنستان (أرمينيا) كرمي صياد ، قائلاً ان كفاح ونضال صياد نبراس وموضع تقدير بالغ لدى الوطنيين الكورد .

الرئيس بارزاني ، قال في برقية مواساة ، طالعتها (باسنيوز) “ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة المثقف والصحفي الوطني الكوردي في أرمنستان كرمي صياد”.

مضيفاً ” لقد بذل كرمي صياد، لسنوات طويلة جهوداً مضنية من دون كلل في سبيل تقدم وتطوير الأدب واللغة الكوردية وفي إدارة راديو يريفان “. مردفاً ” كما كان له دور مؤثر وفاعل في نشر الثقافة واللغة الكوردية في أرمنستان وبلدان الإتحاد السوفيتي السابق”.

وتابع الزعيم الكوردي ، بالقول ان ” كفاح ونضال كرمي صياد نبراس وموضع تقدير بالغ لدى جميع الكورد الوطنيين” .

مضيفاً ” نوجه تعازينا ومواساتنا الى أسرة وذوي ورفاق المرحوم وجميع المواطنين الكورد في أرمنستان وبلدان الإتحاد السوفيتي السابق، ونشاطرهم الاحزان”.

وختم ” نتمنى الصبر والسلوان للجميع ولروح المرحوم الراحة .. انا للە و انا الیە راجعون “.

وكرمي صياد مثقف كوردي معروف، من مواليد ارمينيا عام 1938،عمل على نشر واحياء اللغة والثقافة الكورديتين عبر عمله كاعلامي وعمل في القسم الكوردي بإذاعة يريفان منذ عام 1960 ، وتوفي السبت في منزله عن 82 عاماً ، ومن المقرر ان يوارى جثمانه الثرى في قريته قرب يريفان غداً الثلاثاء .