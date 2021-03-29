مارس 29, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

بدعوة رسمية من الاليزيه .. رئيس إقليم كوردستان يزور باريس ويجتمع بالرئيس ماكرون

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فى :أخبار عــامة
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بدعوة رسمية من الاليزيه .. رئيس إقليم كوردستان يزور باريس ويجتمع بالرئيس ماكرون

تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانوئيل ماكرون ، يزور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، غداً الثلاثاء ٣٠ مارس/ آذار ، باريس ، للاجتماع بالرئيس ماكرون في قصر الإليزيه.

بيان من رئاسة إقليم كوردستان ، قال ” سيبحث الرئيسان خلال اجتماعهما سبل تنمية علاقات إقليم كوردستان والعراق مع فرنسا، الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة بصورة عامة ، وباء كوفيد-١٩ وتداعياته ” ، مضيفاً كما سيبحثان ” مخاطر الإرهاب ومهام التحالف الدولي، وأهمية تعاون ومشاركة جميع الأطراف في مواجهة داعش إلى جانب مجموعة مسائل أخرى تحظى باهتمام الجانبين”.

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