وزير خارجية قطر: دور رئيس إقليم كوردستان ايجابي في استقرار العراق وخلق بيئة وطنية شاملة

وزير خارجية قطر لرووداو: دور رئيس إقليم كوردستان ايجابي في استقرار العراق وخلق بيئة وطنية شاملة

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أهمية دور إقليم كوردستان في المشاركة بالحوار الوطني في البلاد، عاداً دور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ايجابياً في استقرار العراق وخلق بيئة وطنية شاملة.



وقال آل ثاني رداً على سؤال مراسل شبكة رووداو الإعلامية إن “اقليم كوردستان جزء من الشعب العراقي، والدعوة الى حوار وطني يجب أن يكون شاملاً لكافة أطياف الشعب العراقي مهما اختلفت عرقيتها وديانتها”.

ورأى وزير الخارجية القطري أن “دور اقليم كوردستان مهم ومحوري، ولرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني دور ايجابي في استقرار العراق وخلق بيئة وطنية شاملة ونحن نشجع مثل هذا الدور”، معرباً عن أمنيته بـ “انخراط الجميع وكافة الأطياف في مثل هذه المبادرات”.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد وصل يوم أمس الأربعاء إلى بغداد، ومن ثم زار أربيل، حيث اجتمع مع كبار المسؤولين في العراق وإقليم كوردستان.

رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني أعرب خلال لقائه مع آل ثاني، عن سروره لقرار فتح قنصلية دولة قطر في أربيل، وعدّ ذلك فرصة جيدة لزيادة تمتين العلاقات بين قطر وإقليم كوردستان، مؤكداً أن الأمان والاستقرار والقانون المشجع على الاستثمار في إقليم كوردستان يوفر أرضية مناسبة للقطاع الخاص والاستثمار القطري في إقليم كوردستان ومنه لكل العراق.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كوردستان، أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل مساء يوم الأربعاء (24 آذار 2021) محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري ووفداً مرافقاً له.

جرى التباحث بشأن تعزيز علاقات العراق وإقليم كوردستان مع دولة قطر، وأوضاع المنطقة بصورة عامة وأهمية التعاون والتشارك في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وفرص الاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال القطرية في إقليم كوردستان والعراق، وآخر مستجدات تفشي وباء كوفيد-19 وخطوات مواجهته، ومخاطر عودة داعش للظهور ومجموعة مسائل تهم الجانبين.

وفي الاجتماع، تقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الدعوة الرسمية التي وجهها له خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس الوزراء القطري، لزيارة الدوحة، مشدداً على رغبة إقليم كوردستان في المزيد من تطوير العلاقات مع قطر، وبارك إكمال إجراءات افتتاح قنصلية دولة قطر في أربيل.

وأشار نيجيرفان بارزاني إلى الدور الهام لقطر وقيادتها في المنطقة معبراً عن سعادته لخطوات تطبيع علاقات قطر مع دول الخليج، آملاً أن يتمكن الجميع معاً من تحقيق تعاون وتنسيق أفضل من أجل الأمان والاستقرار في المنطقة.